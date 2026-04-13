La classe, l’œuvre !, Musée Léon Dierx, Saint-Denis

La classe, l’œuvre ! Samedi 23 mai, 19h00 Musée Léon Dierx La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Les élèves de CE2 des classes de l’école de Saline-les-Bains ont collaboré avec l’artiste vidéaste Boris Lallemand.

À partir de l’exposition « Aurore et crépuscule, Adolphe Le Roy peintre créole romantique », consacrée à Adolphe Le Roy, les élèves se sont inspirés de ses œuvres. Cet artiste du XIXᵉ siècle a peint des paysages de l’île baignés d’une atmosphère romantique, jouant avec la lumière et les ambiances.

Comme l’artiste, les élèves se sont appuyés sur un paysage emblématique de l’île, notamment Étang de Saint-Paul. Avec Boris Lallemand, ils ont appris à utiliser un appareil photo afin de capturer ce lieu idyllique, à la manière dont Adolphe Le Roy aurait pu le représenter en peinture.

À partir de leurs créations, les enfants réaliseront une installation artistique pour laquelle ils proposeront une médiation, afin de partager leur démarche et leur regard avec le public.

Musée Léon Dierx 28 Rue de Paris, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion +33262202482 https://www.musee-leondierx.re/fr Le musée présente un large panorama de la création plastique occidentale et locale de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’aux années 1930, avec trois axes principaux : le fonds d’art moderne du marchand d’art parisien et éditeur Ambroise Vollard, natif de l’île ; les collections historiques comprenant des œuvres d’artistes du XIXe siècle originaires de la Réunion ou y ayant travaillé ; un fonds artistique contemporain interrogeant l’objet constitutif du musée et participant au questionnement fondamental sur l’identité.

Les élèves de CE2 des classes de l’école de Saline-les-Bains ont collaboré avec l’artiste vidéaste Boris Lallemand.

©MUSEELEON-DIERX