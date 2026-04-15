Visite libre du parcours permanent, Musée Léon Dierx, Saint-Denis

Visite libre du parcours permanent Samedi 23 mai, 19h00 Musée Léon Dierx La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Découvrez librement les collections du musée à travers un parcours riche allant du XIXe au XXe siècle, où dialoguent paysages, scènes de vie et grandes signatures comme Gustave Caillebotte et Paul Gauguin, offrant un panorama sensible de l’évolution artistique entre tradition et modernité.

Musée Léon Dierx 28 Rue de Paris, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion +33262202482 https://www.musee-leondierx.re/fr Le musée présente un large panorama de la création plastique occidentale et locale de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’aux années 1930, avec trois axes principaux : le fonds d’art moderne du marchand d’art parisien et éditeur Ambroise Vollard, natif de l’île ; les collections historiques comprenant des œuvres d’artistes du XIXe siècle originaires de la Réunion ou y ayant travaillé ; un fonds artistique contemporain interrogeant l’objet constitutif du musée et participant au questionnement fondamental sur l’identité.

Découvrez librement les collections du musée à travers un parcours riche allant du XIXe au XXe siècle, où dialoguent paysages, scènes de vie et grandes signatures comme Gustave Caillebotte et Paul un…

©MUSEELEON-DIERX