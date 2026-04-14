Visite libre exposition temporaire « La figure et la motif », Musée Léon Dierx, Saint-Denis

Visite libre exposition temporaire « La figure et la motif » Samedi 23 mai, 19h00 Musée Léon Dierx La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Visite libre « La figure et le motif »

À la villa Mas (anciennement l’artothèque) au 26 rue de Paris

À la Villa Mas, explorez l’exposition de Hugues Savalli, un univers pictural vibrant mêlant influences de Pablo Picasso, Marc Chagall et Henri Matisse, où couleurs éclatantes, figures féminines et imaginaires poétiques donnent vie à des récits entre rêve et symboles.

Musée Léon Dierx 28 Rue de Paris, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion +33262202482 https://www.musee-leondierx.re/fr Le musée présente un large panorama de la création plastique occidentale et locale de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’aux années 1930, avec trois axes principaux : le fonds d’art moderne du marchand d’art parisien et éditeur Ambroise Vollard, natif de l’île ; les collections historiques comprenant des œuvres d’artistes du XIXe siècle originaires de la Réunion ou y ayant travaillé ; un fonds artistique contemporain interrogeant l’objet constitutif du musée et participant au questionnement fondamental sur l’identité.

Visite libre « La figure et le motif »

©MUSEELEON-DIERX