Une fantaisie allemande, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

Une fantaisie allemande Mardi 2 juin, 20h30 Basilique cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis

À partir de 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T20:30:00+02:00 – 2026-06-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T20:30:00+02:00 – 2026-06-02T22:00:00+02:00

Cette création, spécialement imaginée pour la Basilique, revisite le répertoire classique allemand de Johann Sebastian Bach à Hanns Eisler en passant par Franz Schubert, Kurt Weill et Arnold Schönberg, dans un dialogue entre tradition sacrée et modernité tout en mettant en valeur les partenariats forts et les pratiques amateures du territoire.

Rompant résolument le rapport frontal entre public et interprètes, ce concert exploitera l’espace de la nef pour le parsemer de surprises sonores, accompagnant le dialogue entre l’orgue Hammond et le grand Cavaillé-Coll de la Basilique.

En coproduction avec Saint-Denis Jazz et Sequenza 9.3.

Basilique cathédrale Saint-Denis 1, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

Emmanuel Bex, Quentin Guérillot, Sequenza 9.3, Grande Soufflerie, La Fanfare du carreau, Diony’s Voice, La Belle Zoé, Grand chœur du conservatoire d’Aubervilliers-La Courneuve, Catherine Simonpietri

© Stéphane Barthod – DR – Luigi de Palma