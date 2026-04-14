Soirée Wagner, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

Soirée Wagner Jeudi 4 juin, 20h30 Basilique cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis

À partir de 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T20:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T20:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00

Ce programme invite à un voyage au cœur du romantisme wagnérien. Les Wesendonck-Lieder, écrits sur les poèmes de Mathilde Wesendonck, confidente et inspiratrice de Wagner, offrent cinq chants qui portent déjà les thèmes qui irriguent Tristan et Isolde. Deux de ces lieder, qualifiés par Wagner « d’études pour Tristan », annoncent directement les harmonies suspendues et les élans chromatiques du célèbre Prélude et de la Mort d’Isolde. Placés en miroir, le Prélude et la Mort d’Isolde révèlent la pleine maturité de cette esthétique.

Les extraits de Parsifal — Prélude, Enchantement du Vendredi Saint et Scène de la transformation du troisième acte — montrent une autre étape de l’évolution musicale de Wagner. Ici, il explore un climat plus épuré et méditatif, où la quête spirituelle prend le relais des tourments passionnés de Tristan.

Cette soirée wagnérienne célèbrera le cinquantième anniversaire de l’Orchestre National de Lille sous la baguette du jeune chef d’orchestre britannique Alpesh Chauhan, directeur musical de la Birmingham Opera Company et chef d’orchestre invité principal de l’Orchestre symphonique de Düsseldorf.

L’occasion également d’entendre la magnifique soprano Ingela Brimberg qui a notamment rencontré un très beau succès en 2025 dans la Tétralogie donnée à la Monnaie de Bruxelles et grande wagnérienne, particulièrement reconnue pour son rôle de Senta dans Le Vaisseau Fantôme dans lequel on a pu l’entendre à travers le monde.

En coproduction avec l’Orchestre National de Lille.

Basilique cathédrale Saint-Denis 1, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

Ingela Brimberg, Orchestre National de Lille, Alpesh Chauhan

© Malin Arnesson – Benjamin Ealovega