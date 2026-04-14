A cappella, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

A cappella Mercredi 3 juin, 20h30 Basilique cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis

À partir de 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T20:30:00+02:00 – 2026-06-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T20:30:00+02:00 – 2026-06-03T22:00:00+02:00

L’ensemble La Néréide présente son premier programme a cappella, un voyage lumineux qui dévoile les multiples facettes de leurs voix.

Ce projet est un parcours poétique, un récit intérieur où voix, textes et musiques anciennes ou contemporaines se répondent dans l’écrin du Chœur-haut pour raconter le féminin à travers les âges de la vie.

De Hildegard von Bingen à Poulenc, de la prière médiévale à la berceuse moderne, ce programme traverse les siècles comme on contemple un vitrail : chaque pièce en révèle une teinte, une vibration, un éclat différent.

Une occasion de retrouver La Néréide, ensemble fidèle et en résidence au Festival de Saint-Denis. Créée par Camille Allérat, Julie Roset et Ana Viera Leite, La Néréide propose divers programmes de musiques anciennes dans une volonté de découverte artistique et de transversalité.

Dans le cadre de la résidence de l’ensemble La Néréide au Festival de Saint-Denis.

Basilique cathédrale Saint-Denis 1, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

La Néréide

© Jean-Baptiste Millot