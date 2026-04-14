Handelian Heroes, Basilique cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

Handelian Heroes Jeudi 18 juin, 20h30 Basilique cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis

À partir de 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T20:30:00+02:00 – 2026-06-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T20:30:00+02:00 – 2026-06-18T22:00:00+02:00

Ce programme réunit quelques-unes des plus belles pages d’opéra et d’orchestre de Georg Friedrich Haendel, maître incontesté du drame musical baroque.

De Giulio Cesare à Rinaldo, en passant par Ariodante ou Serse, Haendel fait vibrer toute la palette des émotions humaines : la douleur, la fidélité, la colère, mais aussi la tendresse et la noblesse du pardon.

Cette soirée sera l’occasion pour le Festival de Saint-Denis de retrouver Les Talens Lyriques ainsi que leur directeur musical Christophe Rousset, chef et claveciniste internationalement reconnu et inspiré par sa passion pour l’opéra et la redécouverte du patrimoine musical européen.

Ils seront accompagnés du jeune contre-ténor américain Key’Mon Murrah, spécialisé dans le répertoire baroque. Salué par Opera News pour son « timbre somptueux et voluptueux sur toute l’étendue de son immense tessiture, ainsi qu’un phrasé d’une finesse de soie », le jeune falsettiste est déjà présent sur les plus grandes scènes du monde telles que le Carnegie Hall et le Hollywood Bowl.

Les Talens Lyriques sont soutenus par le ministère de la Culture-Drac Île-de-France, la Ville de Paris et le Cercle des Mécènes.

L’Ensemble remercie ses Grands Mécènes et notamment : la Fondation GRoW@Annenberg, et la Fondation d’entreprise Société Générale.

L’Ensemble est régulièrement soutenu pour son rayonnement national et international et ses productions discographiques par le Centre National de la Musique.

Les Talens Lyriques sont depuis 2011 artistes associés, en résidence à la Fondation Singer-Polignac.

Les Talens Lyriques sont membres fondateurs de la FEVIS (Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés) et de SCÈNE ENSEMBLE (Organisation professionnelle des arts de la représentation).

Basilique cathédrale Saint-Denis 1, rue de la Légion d’honneur – Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-saint-denis.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@festival-saint-denis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}]

Key’Mon Murrah, Les Talens Lyriques, Christophe Rousset Festival de Saint-Denis Basilique

© Jeremy Kramer – Nathanaël Mergui