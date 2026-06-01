Les mercredis des possibles, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Les mercredis des possibles Mercredi 17 juin, 14h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Entrée libre et gratuite !

Rendez-vous tous les mercredis de 14h à 16h au Foyer pour des ateliers gratuits, artistiques, culturels, ludiques et/ou écologiques !

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Entrée libre et gratuite ! Cour des Myrtilles Atelier pour les enfants