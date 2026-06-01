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Conférence-débat à la Région IDF, Siège de la Région, Saint-Ouen-sur-Seine

Conférence-débat à la Région IDF, Siège de la Région, Saint-Ouen-sur-Seine

Conférence-débat à la Région IDF, Siège de la Région, Saint-Ouen-sur-Seine vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Siège de la Région

Adresse : 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Ville : 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Département : Seine-Saint-Denis

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Conférence-débat à la Région IDF Vendredi 5 juin, 10h00 Siège de la Région Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Siège de la Région 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Intervention à la conférence-débat « Le rôle et la responsabilité des soignants face aux enjeux du VIH/Sida »

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