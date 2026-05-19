L’Usine de Films Amateurs de Michel Gondry s’installe à la Patinoire de Saint-Ouen-sur-Seine La Patinoire de Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine

À l’occasion de la Nuit Blanche Métropolitaine 2026, placée sous le signe de l’amour, la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine donne le coup d’envoi d’une expérience artistique collective hors du commun en accueillant l’Usine de Films Amateurs, imaginée par le cinéaste Michel Gondry.

Le 6 juin, le temps d’une soirée inaugurale ouverte à toutes et tous, la Patinoire — lieu emblématique de la ville, immortalisé dans L’Écume des jours — se transforme en un véritable terrain de jeu créatif. Habitant·es, curieux·ses et amateur·rices de cinéma sont invité·es à plonger dans un univers où l’imaginaire prend vie, entre décors bricolés, scénarios spontanés et tournages participatifs. Une invitation à créer ensemble, à rêver et à célébrer l’amour sous toutes ses formes.

Dès 19h, la compagnie Les Souffleurs commandos poétiques investit les lieux et distille ses murmures, insufflant une atmosphère intime et sensible à cette nuit singulière. La soirée se prolonge en musique avec un set de DJ Sonikem, dont les sonorités mêlant hip-hop, afrohouse et jazz accompagnent cette traversée artistique et festive, portée par la direction artistique de Barbara Butch.

Cette nuit inaugurale marque le début d’un mois de création et de partage : du 6 juin au 6 juillet 2026, la Patinoire de Saint-Ouen-sur-Seine devient un espace ouvert à toutes les envies, où chacun·e peut imaginer, écrire et réaliser son propre film. Une métamorphose symbolique pour ce lieu appelé à devenir un haut lieu culturel, où la création se vit et se réinvente collectivement.

L’Usine de Films Amateurs de Michel Gondry s’installe à la Patinoire de Saint-Ouen-sur-Seine du 6 juin au 6 juillet 2026.

Du samedi 06 juin 2026 au lundi 06 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-07T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Patinoire de Saint-Ouen-sur-Seine 4 rue du Docteur Bauer 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

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