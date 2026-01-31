Dubstep avec Rachel M’Biga Epelbaum Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Avant qu’on ne l’utilise pour parler de la musique de Skrillex, le terme dubstep désignait une musique chargée en basses, héritière du dub et de la culture sound-system britannique, écoutée par des fidèles prêts à rester des heures à distance respectable d’un caisson pour laisser leur corps être traversé par les ondes sonores. Ce sont les années de Mala, de Coki,

de Skream, ceux qui ont fondé le mouvement. Puis le genre a évolué, en partie grâce à des soirées comme les légendaires nuits FWD>>, et aux producteurs qui vont l’entraîner vers de nouvelles contrées, comme Burial, James Blake et les têtes pensantes du label Hessle Audio (Ben UFO, Pangaea, Pearson Sound).

Depuis quelques années, le dubstep originel connaît un renouveau incarné par des figures comme Carré, Beatrice M. ou Introspekt, des spécialistes du “wobble”, ce tremblement de basse caractéristique du genre. Dans un article pour la revue en ligne Musique Journal, la journaliste Rachel M’Biga Epelbaum souligne que ces artistes sont en train de transformer le boys’ club du dubstep en club mixte.

Dans le Club d’Écoute de Communale Saint-Ouen, nous reviendrons sur l’histoire du dubstep et sur cette vague actuelle avec la journaliste Rachel M’Biga Epelbaum.

C’EST QUOI LE CLUB D’ÉCOUTE DE COMMUNALE SAINT-OUEN ?

Alors que l’offre musicale proposée par les plateformes de streaming ne cesse de grandir, l’auditoire se perd dans des méandres sonores sans avoir la possibilité de comprendre ce qui se trame dans les morceaux qui rythment sa vie. Avec le Club d’Écoute de Communale Saint-Ouen, nous donnons des clefs de compréhensions de genres musicaux qui ont marqué les musiques actuelles, en faisant appel à des spécialistes qui décryptent les playlists.

Organisées dans l’espace club de Communale Saint-Ouen, chaque session est composée d’un temps d’écoute où l’on diffuse une série de morceaux-clefs en les commentant et en s’appuyant sur des images (clips, posts, et photos) d’époque, et se conclut par un DJset hommage au genre représenté.

Le Club d’Écoute de Communale, donne des clefs de compréhensions de genres musicaux qui ont marqué les musiques actuelles, en faisant appel à des spécialistes qui décryptent les playlists. Un cycle conçu en collaboration avec David Bola (@bolitorride), journaliste indépendant et collaborateur des médias Grünt, Radio Nova, Tsugi et Musique Journal.

Le mercredi 20 mai 2026

de 20h00 à 23h30

payant

5€ avec une conso gratuite

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-21T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T20:00:00+02:00_2026-05-20T23:30:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/amapiano-avec-katia-dansoko-fofana-journaliste-chez-liberation/



Afficher la carte du lieu Communale Saint-Ouen et trouvez le meilleur itinéraire

