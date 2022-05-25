MOUVEMENT • Séminaire d’été, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

MOUVEMENT • Séminaire d’été Samedi 13 juin, 17h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

10 € (tarif solidaire) | 14 € (tarif normal) | 18 € (tarif soutien)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Mouvement, le dernier magazine culturel indépendant, prend ses quartiers à Mains d’Œuvres pour son séminaire de saison. Danse, rap, techno, néo-trad, transe : comme un sommaire de magazine, mais dans la vraie vie.

SAMEDI 13 JUIN DE 17h À 00h

MYSTIQUE (DJ)

Mystique est une artiste marseillaise dont l’énergie et l’engagement résonnent bien au-delà des dancefloors. Résidente sur Rinse France, elle fait vibrer club, festivals et webradios en portant haut la culture sound system et festive des diasporas.

Soundcloud

CROMORNE (Néo-trad)

Cromorne, trio issu du collectif dijonnais L’Engeance, mêle vielle à roue, batterie et machines pour une transe immersive entre musiques trad et électroniques. L’humain côtoie la machine dans une danse où instruments acoustiques et électroniques s’opposent et s’attirent.

Bandcamp

BROWNELIMS (Rap)

Entre le réel et le rêve, Brownelims, 22 ans, tisse une musique intime où la mélancolie côtoie la légèreté, et où l’émotion est vaporeuse et texturée. Son univers capture la dualité de sa génération – entre la force qu’on affiche et les fragilités qu’on garde pour soi.

Soundcloud

DANSE MUSIQUE RHÔNE-ALPES (Électro, Expé)

La promesse amusée de vénérer les codes de la dance autant que ses détracteurs maléfiques et d’emprunter les trajectoires les plus obliques du footwork, du Grime, autant que les ornières les moins praticables de la techno lo-fi. D.M.R.A s’inscrit dans la lignée de ces musiques électroniques de transe collective qui ont réussi à fondre les archétypes du club populaire à des expérimentations bruitistes.

Soundcloud

QOSO (DJ)

In Paradisum, Trilogy Tapes et aujourd’hui Dawn : Qoso fait traîner sa club music sur tous les labels qui comptent (pour nous). Ses projets tendent aujourd’hui vers la bass music et ses sets live raclent les parois du genre.

Bandcamp

LO2THEMOON (Rap)

Entre flows éclectiques, énergie brute et esthétique soigneusement maîtrisée, Lo2themoon revendique la polyvalence et navigue entre rap, trap, crank…

Spotify

+ STANDS, MERCH & MORE

Dessin : Stephen Vuillemin

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mainsdoeuvres.org/agenda/445-MOUVEMENT-o-Seminaire-d-ete »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/936172269206165/ »}] [{« data »: {« author »: « MYSTIQUE DEEJAY », « cache_age »: 86400, « description »: « @rinse_france », « type »: « rich », « title »: « MYSTIQUE DEEJAY », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-IC0V2WrCvDlCt2mW-YAeoWQ-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/mystique3600 », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/mystique3600 », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/mystique3600 »}, {« link »: « https://lengeance.bandcamp.com/album/ce-nest-pas-un-concert »}, {« data »: {« author »: « Brownelims », « cache_age »: 86400, « description »: « @brownelims », « type »: « rich », « title »: « Brownelims », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-U9Ug12J4WqUixCJp-b85pxA-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/brownelims », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/brownelims », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/brownelims »}, {« data »: {« author »: « u266b DANSE u264fufe0eUSIQUE RHu00d4NE-ALPES u266b », « cache_age »: 86400, « description »: « booking/info :nmelanie.muraillesmusic@gmail.comndansemusiquerhonealpes@caramail.comnnGIGS :n12/05/2022 u2022 Mains d’Oeuvres u2013 St-Ouen (93) w/ Black Zone Myth Chant (live), Jan Loup (DJ set)n13/05/2022 u2022 Le Marquis de Sade (orga. L’Alambik) u2013 Rennes (35) w/ Rion25/05/2022 u2022 Les Nuits Sonores u2013 Lyon (FR) n26/05/2022 u2022 n27/05/2022 u2022 Rhiz u2013 Vienna (AT) w/ u00daj Bu00e1lan28/05/2022 u2022 lieu TBC (orga. AVA kolektiv) u2013 Brno (CZ) w/ u00daj Bu00e1la n29/05/2022 u2022 Punctum u2013 Prague (CZ) w/ u00daj Bu00e1lan30/05/2022 u2022 FUGA (orga. Junction) u2013 Bratislava (SK) w/ u00daj Bu00e1lan31/05/2022 u2022 LEIPZIG TBAn04/06/2022 u2022 Ru00e9union Confort (festival), Ateliers canard u2013 Cormeray (FR)nn17 ou 18/06/2022 u2022 Donibane Ziburuko Gaztetxea u2013 Saint-Jean-de-Luz (FR) w/ Nran Guyne TBCn23/06/2022 u2022 Bruisme, Les Usines Nouvelles (promoters. Jazz u00e0 Poitiers and le Confort Moderne) u2013 Ligugu00e9 (FR)n25/06/2022 u2022 Beat and Beer Festival u2013 Malakoff (FR) », « type »: « rich », « title »: « u266b DANSE u264fufe0eUSIQUE RHu00d4NE-ALPES u266b », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-8YfeZRYVagDHfbtV-EpzyWQ-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/danse-musique-rhone-alpes », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/danse-musique-rhone-alpes », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/danse-musique-rhone-alpes »}, {« link »: « https://thetrilogytapes.bandcamp.com/album/two »}, {« link »: « https://open.spotify.com/intl-fr/artist/0fa1jle7bJeTT6cFXwZ4dQ »}]

Le dernier magazine culturel indépendant prend ses quartiers à Mains d’Œuvres Studio de danse Cour des Myrtilles

Stephen Vuillemin