Soirée Blind-Test à Mains d’Œuvres, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine
Soirée Blind-Test à Mains d’Œuvres, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine mardi 26 mai 2026.
Soirée Blind-Test à Mains d’Œuvres Mardi 26 mai, 19h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-26T19:00:00+02:00 – 2026-05-26T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-26T19:00:00+02:00 – 2026-05-26T23:00:00+02:00
Venez tester vos connaissances musicales !
Les équipes de Mains d’Œuvres et leurs ami·es mettent à l’épreuve votre culture musicale.
Venez nombreux·ses pour impressionner tout le monde en criant le nom de vos artistes préféré·e·s et partager un moment convivial autour de la musique.
Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Venez tester vos connaissances musicales ! foyer jeux
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