Atelier Nature & Sens – se connecter à soi et au vivant à travers ses 5 sens, Jardin éco-poétique du 16 bis, Saint-Ouen-sur-Seine
Atelier Nature & Sens – se connecter à soi et au vivant à travers ses 5 sens, Jardin éco-poétique du 16 bis, Saint-Ouen-sur-Seine samedi 4 juillet 2026.
Atelier Nature & Sens – se connecter à soi et au vivant à travers ses 5 sens Samedi 4 juillet, 14h00 Jardin éco-poétique du 16 bis Seine-Saint-Denis
Tout public à partir de 16 ans – 10 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00
Une exploration artistique intuitive, inspirée par vos sens. A l’aide des couleurs, de pastels et d’argile vous êtes invité à retrouver le plaisir de toucher, le temps d’écouter et le besoin de sentir pleinement.
Ici, on crée comme on respire, à son rythme, dans la douceur de ses perceptions, le temps d’un voyage où chaque sens est éveillé par la nature.
Aucun prérequis nécessaire, juste l’envie d’être pleinement.
avec Kelly Tadjer – Artiste thérapeute, en partenariat avec VIA PAYSAGE
Jardin éco-poétique du 16 bis 16 bis rue Salvador Allende 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « kelly.tdjr@gmail.com »}] Dans la cour face au stade Pablo Neruda
Une invitation à retrouver l’émerveillement et la pleine présence, dans un jardin poétique favorisant l’expression de votre créativité. jardin nature
Kelly Tadjer
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