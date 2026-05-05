Atelier Nature & Sens – se connecter à soi et au vivant à travers ses 5 sens, Jardin éco-poétique du 16 bis, Saint-Ouen-sur-Seine

Atelier Nature & Sens – se connecter à soi et au vivant à travers ses 5 sens Samedi 4 juillet, 14h00 Jardin éco-poétique du 16 bis Seine-Saint-Denis

Tout public à partir de 16 ans – 10 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Une exploration artistique intuitive, inspirée par vos sens. A l’aide des couleurs, de pastels et d’argile vous êtes invité à retrouver le plaisir de toucher, le temps d’écouter et le besoin de sentir pleinement.

Ici, on crée comme on respire, à son rythme, dans la douceur de ses perceptions, le temps d’un voyage où chaque sens est éveillé par la nature.

Aucun prérequis nécessaire, juste l’envie d’être pleinement.

avec Kelly Tadjer – Artiste thérapeute, en partenariat avec VIA PAYSAGE

Jardin éco-poétique du 16 bis 16 bis rue Salvador Allende 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « kelly.tdjr@gmail.com »}] Dans la cour face au stade Pablo Neruda

Une invitation à retrouver l’émerveillement et la pleine présence, dans un jardin poétique favorisant l’expression de votre créativité. jardin nature

Kelly Tadjer