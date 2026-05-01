Initiation aux jeux de société avec Ludi 93 Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Que tu sois joueur aguerri, amateur du dimanche ou parfait débutant, cette session est faite pour toi. Viens découvrir (ou redécouvrir) le plaisir simple de jouer ensemble, autour de jeux accessibles, malins ou complètement déjantés. Seul, entre amis ou en famille, tout le monde trouve sa place autour de la table.

L’atelier est animé par une association audonienne engagée depuis 4 ans pour faire vivre les jeux de société dans un esprit festif et inclusif, par et pour les habitants de Seine-Saint-Denis.

Ici, on partage plus que des parties : on crée du lien.

Ouen, on t’embarque pour une initiation joyeuse aux jeux de société, entre stratégie, hasard et bonne humeur collective.

Le dimanche 31 mai 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit sous condition

Gratuit sur inscription

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T17:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/atelier-jeux-avec-ludi-93/



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