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Football américain Paris Musketeers Stade Bauer Saint-Ouen-sur-Seine

Football américain Paris Musketeers Stade Bauer Saint-Ouen-sur-Seine samedi 23 mai 2026.

Lieu : Stade Bauer

Adresse : 92 rue de Docteur Bauer

Ville : 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Département : Seine-Saint-Denis

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 12 12 35 Tarif réduit

Saint-Ouen-sur-Seine

Football américain Paris Musketeers

Stade Bauer 92 rue de Docteur Bauer Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis

Tarif : 12 – 12 – 35 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-06-13 20:30:00

Date(s) :
2026-05-23 2026-06-06 2026-06-13

Les Paris Musketeers s’installent au Stade Bauer pour trois week-ends entre mai et juin l’équipe de football américain jouera les premiers matchs de l’histoire de l’European Football Alliance avec un objectif devenir les premiers à glaner le titre !
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Stade Bauer 92 rue de Docteur Bauer Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France   billetterie@parismusketeers.com

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English : American Football Paris Musketeers

The Paris Musketeers are setting up at Stade Bauer for three weekends between May and June: the American football team will play the first games in the history of the European Football Alliance with one goal: to become the first to win the title!

L’événement Football américain Paris Musketeers Saint-Ouen-sur-Seine a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes

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