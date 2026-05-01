Festival Nouvelles voix 2026 Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

FESTIVAL NOUVELLES VOIX #3 : PRENDS LE POUVOIR SUR LE RÉCIT

Nouvelles Voix est de retour. Pour cette 3ème édition, le festival qui bouscule les codes s’installe chez nous, à Communale Saint-Ouen. Pendant deux jours, les 22 et 23 mai, on transforme la halle en un immense terrain d’expression collective où les cultures populaires ne sont plus en marge, mais bien au centre.

Porté par le CEPEP et la Maison des Médias, l’événement réunit journalistes, créateurs, artistes et acteurs de terrain pour faire émerger les récits que l’on entend trop peu. Ici, on ne vient pas seulement pour écouter, on vient pour devenir acteur de l’information.

UN PROGRAMME HYBRIDE, ENTRE TRANSMISSION ET FÊTE

On t’a préparé une programmation ultra-riche pour explorer toutes les formes de narration actuelles. Que tu sois mordu de digital ou fan de rencontres humaines, tu trouveras ta place :

Apprendre en faisant : Participe à des ateliers de podcast, de prise de parole ou de création de contenu pour lancer tes propres projets.

Participe à des ateliers de podcast, de prise de parole ou de création de contenu pour lancer tes propres projets. S’immerger dans le réel : Plonge dans des podcasts live, des projections de documentaires et des formats immersifs qui racontent nos territoires.

Plonge dans des podcasts live, des projections de documentaires et des formats immersifs qui racontent nos territoires. Vibrer ensemble : Entre deux talks, profite d’initiations à la danse, d’un espace gaming, d’une fresque collaborative géante ou découvre les pépites du marché de créateurs locaux.

PLUS QU’UN FESTIVAL, UNE ÉMANCIPATION

Nouvelles Voix, c’est l’endroit où les voix invisibilisées deviennent audibles. C’est un espace unique à Saint-Ouen qui mêle éducation populaire et création brute. L’idée ? Renforcer le pouvoir d’agir de chacun à travers des échanges avec des médias indépendants et des personnalités engagées.

Et pour clore cette épopée, prépare-toi pour un moment fort avec un concert exceptionnel, marqué notamment par la présence de Médine (reste à l’affût, une page dédiée arrive pour le concert !).

Pour clore cette 3ème édition du Festival Nouvelles Voix, on te prépare un final explosif. Médine, voix incontournable du rap français depuis plus de deux décennies, prend les commandes de l’extra bal. Narrateur infatigable et maître de l’art du contre-pied, il vient poser son flow là où les récits populaires prennent tout leur sens

Il revient avec « STENTOR », un 9e album en deux chapitres aussi percutant que fédérateur.

Boom-bap, trap, samples et punchlines affûtées : le Havrais n’a rien perdu de sa verve ni de sa force d’impact !

20 ANS DE CARRIÈRE, UNE INTÉGRITÉ INTACTE

Depuis ses débuts, Médine manie la langue de Molière avec une finesse rare, jonglant entre humour percutant et gravité nécessaire. Après le triomphe de son « Médine France Tour » et une parenthèse acoustique intime qui a révélé une facette plus chaleureuse de l’artiste, le Havrais revient à l’essence même de son art : une énergie brute mise au service d’un message universel.

Le futur des médias s’écrit à Saint-Ouen. Du bitume aux micros, le Festival Nouvelles Voix revient à Communale Saint-Ouen pour donner la parole à ceux qu’on n’entend pas assez. Viens découvrir des récits qui bousculent, des ateliers qui transforment et une nouvelle génération de créateurs prêts à réinventer nos écrans, le tout accompagné par le CEPEP et la Maison des Médias.

Du vendredi 22 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :

vendredi

de 10h00 à 21h30

gratuit

Entrée libre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T10:00:00+02:00_2026-05-22T21:30:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/festival-nouvelles-voix-2026/



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