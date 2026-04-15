Pharmakon, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Pharmakon Jeudi 14 mai, 18h45 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Tarif normal 23,60 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T18:45:00+02:00 – 2026-05-14T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-14T18:45:00+02:00 – 2026-05-14T22:30:00+02:00

Sanit Mils, avec l’accord de Swamp Booking, présente :

⛓️ Pharmakon (Power electronics / noise / industrial – USA)

Figure majeure de la scène noise et power electronics contemporaine, Pharmakon est le projet de l’artiste sonore new-yorkaise Margaret Chardiet. Fondé en 2006 alors qu’elle n’a que 16 ans, le projet s’est imposé au fil des années comme l’une des propositions les plus radicales et viscérales de la musique expérimentale actuelle.

Issue de la scène underground new-yorkaise, Margaret Chardiet développe avec Pharmakon une approche profondément physique du son, située à la frontière du noise, de l’industrial, du punk et de la performance sonore. Sur scène, elle transforme la matière électronique et la voix en expérience sensorielle intense, utilisant la saturation, le corps et l’espace comme des outils de confrontation directe avec le public.

Après cinq années de silence discographique, Pharmakon est revenue en 2024 avec Maggot Mass (Sacred Bones Records), un album marquant une nouvelle mutation du projet. Plus ouvertement traversé par des influences industrial et punk, tout en conservant la violence expérimentale et la dimension cathartique qui ont fait sa réputation, ce disque confirme la capacité de Chardiet à réinventer constamment son langage sonore.

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Partenaires : New Noise & Obskure

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventim-light.com/fr/a/67eba01db45e6e2c1e6532bf/e/69a825f15d5fdf2d4f239957?fbclid=IwY2xjawQXlG1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFwTENzNmgyV0JBQXdxeHE4c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHkbvUve4V7rOlKVmOuCn2Uo_eFkx4lZUjw_1O4bH2nXvR5O6A_v_ILUCitc6_aem_U6m6H9PmgLNdjO_fWdhUhg »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1449167530187474/ »}]

Sanit Mils, avec l’accord de Swamp Booking, présente Pharmakon Salle de concert Noise