Festi’Bauer – Volume 5, Stade Bauer, Saint-Ouen-sur-Seine

Festi’Bauer – Volume 5 Samedi 16 mai, 14h00 Stade Bauer Seine-Saint-Denis

Village en entrée libre | Concerts 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:59:00+02:00

FESTI’BAUER VOL. 5 : RENDEZ-VOUS LE 16 MAI !

Le Festi’Bauer fêtera cette année sa 5e bougie. Pensé à la fois pour rendre hommage à Marie-Jeanne et Jean-Claude Bauer et pour offrir à chacun un moment festif et populaire pour clore la saison, cet évènement a évolué au fil des ans.

Pour cette édition anniversaire, le Festi’Bauer se réinvente à nouveau pour une journée et soirée mémorables : les concerts seront au stade ! Alors cochez bien la case du 16 mai dans vos agendas.

LE VILLAGE (à partir de 14h)

Comme chaque année, durant l’après-midi la coursive est investie pour donner vie au cœur battant du Festi’Bauer. Des associations locales, des animations (initiations sportives, sérigraphie, quiz), une tombola et, en point d’orgue, une conférence dont le thème cette année sera “Des gradins à la rue : s’organiser face à la répression”. Une offre de restauration sucrée et une buvette, avec de la bière artisanale, seront également disponibles toute l’après-midi.

LES CONCERTS (à partir de 20h)

Des concerts au stade ! Après avoir investi Mains d’Œuvres pendant 3 ans pour la partie musicale du Festi’Bauer, on s’associe à nouveau mais cette fois dans les murs de Bauer ! Une première. Découvrez la programmation ci-dessous.

Pour les plus affamés, une offre de restauration salée sera disponible pendant la soirée, tout comme la buvette qui restera ouverte.

Programmation

— SWIFT GUAD (rap)

— TWO TONE CLUB (ska/reggae)

— MSS FRNCE (indie/punk)

— XEA (techno/trance)

ℹ️ Informations pratiques ℹ️

Lieu : Stade Bauer

Village : à partir de 14h, entrée libre

Concerts : à partir de 20h, prix 20€

Offre de restauration sur place

Stade Bauer 92 rue du Docteur Bauer Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mainsdoeuvres.org/agenda/443-FESTI-BAUER-VOLUME-5?session=443 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1430743054598608/ »}]

Rendez-vous au Stade Bauer ! Hors-les-murs Concerts