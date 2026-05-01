Top Chef en direct Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

SAISON 17 ÉPISODE 11 – CUISINE DE RUE

La compète s’invite dans ton assiette

Tu les as vus transpirer devant les caméras, maintenant viens les voir performer à quelques centimètres de ton nez. À Communale Saint-Ouen, on aime la cuisine qui a du tempérament et des histoires à raconter. Alors, quand l’émission culte pose ses couteaux chez nous, on ne fait pas les choses à moitié : on transforme la Halle en un laboratoire géant de gourmandise.

De l’audace, du goût et zéro chichi

Oublie les dressages millimétrés que tu ne peux pas toucher. Ici, l’ADN Top Chef se mélange à l’esprit de la communauté. On parle technique, créativité et exigence, bien sûr, mais surtout de partage et de transmission. Tu n’es pas juste spectateur, tu es au cœur de la mêlée. Tu observes les gestes, tu captes les astuces, tu échanges avec ceux qui réinventent la gastronomie d’aujourd’hui.

Vivre la cuisine, pour de vrai

Pourquoi venir ? Parce qu’entre nos comptoirs et l’énergie de Saint-Ouen, la gastronomie se fête plus qu’elle ne se regarde. C’est l’occasion de voir des pépites culinaires en pleine action dans un cadre où le « bon manger » est une religion. On débranche les filtres, on allume les feux et on vit l’expérience ensemble, les pieds dans le plat et le sourire aux lèvres.

Pas besoin de passer le casting, la place est déjà prête pour toi. Viens goûter à l’excellence, version Communale.

C’est ici que ça se passe, et c’est maintenant.

Oublie ton écran : cette fois, la compète sort de la télé. Top Chef a posé ses valises et ses caméras chez nous pour tourner ses épreuves mythiques ! Viens voir les fourneaux chauffer en direct là où tout s’est passé. Prépare tes papilles, ça va envoyer du lourd, du beau et du très, très bon.

Le mercredi 13 mai 2026

de 21h10 à 22h10

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-14T00:10:00+02:00

fin : 2026-05-14T01:10:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T21:10:00+02:00_2026-05-13T22:10:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/viewing-party-top-chef-a-communale/



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