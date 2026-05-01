Médine au Festival Nouvelles Voix 2026 Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

MÉDINE : LE RETOUR DU STENTOR À L’EXTRA BAL

Pour clore cette 3ème édition du Festival Nouvelles Voix, on te prépare un final explosif. Médine, voix incontournable du rap français depuis plus de deux décennies, prend les commandes de l’extra bal. Narrateur infatigable et maître de l’art du contre-pied, il vient poser son flow là où les récits populaires prennent tout leur sens

Il revient avec « STENTOR », un 9e album en deux chapitres aussi percutant que fédérateur.

Boom-bap, trap, samples et punchlines affûtées : le Havrais n’a rien perdu de sa verve ni de sa force d’impact !

20 ANS DE CARRIÈRE, UNE INTÉGRITÉ INTACTE

Depuis ses débuts, Médine manie la langue de Molière avec une finesse rare, jonglant entre humour percutant et gravité nécessaire. Après le triomphe de son « Médine France Tour » et une parenthèse acoustique intime qui a révélé une facette plus chaleureuse de l’artiste, le Havrais revient à l’essence même de son art : une énergie brute mise au service d’un message universel.

Pour clôturer en beauté le Festival Nouvelles Voix, Médine investit l’extra bal pour un closing qui s’annonce déjà historique. Prépare-toi à une démonstration de force, de fond et de forme par l’un des plus grands narrateurs du rap français.

Le samedi 23 mai 2026

de 19h30 à 21h30

payant

Dès 12€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-24T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T19:30:00+02:00_2026-05-23T21:30:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/medine-au-festival-nouvelles-voix/



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