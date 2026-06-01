Conférence-débat à la Région IDF, Siège de la Région, Saint-Ouen-sur-Seine

Conférence-débat à la Région IDF Vendredi 5 juin, 10h00 Siège de la Région Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Siège de la Région 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Intervention à la conférence-débat « Le rôle et la responsabilité des soignants face aux enjeux du VIH/Sida »