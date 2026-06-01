Animation pédagogique sur le VIH/Sida à destination des lycéens, Siège de la Région, Saint-Ouen-sur-Seine
Animation pédagogique sur le VIH/Sida à destination des lycéens, Siège de la Région, Saint-Ouen-sur-Seine vendredi 19 juin 2026.
Animation pédagogique sur le VIH/Sida à destination des lycéens Vendredi 19 juin, 09h30 Siège de la Région Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T09:30:00+02:00 – 2026-06-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T09:30:00+02:00 – 2026-06-19T11:30:00+02:00
Siège de la Région 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Temps de rencontre et d’échanges
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