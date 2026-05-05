Visite étudiante Elles bougent – Salon Eurosatory, Parc des expositions Paris Nord Villepinte, Villepinte

Visite étudiante Elles bougent – Salon Eurosatory Jeudi 18 juin, 12h00 Parc des expositions Paris Nord Villepinte Seine-Saint-Denis

Avoir plus de 16 ans, demande de badges en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T12:00:00+02:00 – 2026-06-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T12:00:00+02:00 – 2026-06-18T18:00:00+02:00

Cet événement permettra aux étudiantes d’échanger directement avec des professionnelles et des industriels engagés, tout en découvrant les perspectives de carrière dans un secteur stratégique et technologique.

Objectifs de la visite :

Faire découvrir aux étudiantes les métiers scientifiques et techniques de la BITD (Base Industrielle et Technologique de Défense).

Favoriser les rencontres avec les entreprises partenaires d’Elles bougent et les recruteurs.

Donner de la visibilité aux parcours inspirants de femmes ingénieures et techniciennes.

Permettre aux étudiantes de mieux comprendre les enjeux industriels, technologiques et stratégiques du secteur

Au programme

Découverte d’entreprises technologiques

Vous aurez l’opportunité de rencontrer plusieurs industriels présents sur l’espace Tente des Métiers. Ils vous présenteront leurs technologies et innovations, leurs métiers scientifiques et techniques, ainsi que leurs opportunités de stages, d’alternances et de premiers emplois.

Pitchs métiers

Tout au long de la journée, des présentations de 15 mins vous permettront de découvrir différents domaines comme l’ingénierie, l’innovation technologique, la production industrielle, la cybersécurité ou encore les systèmes de défense. Ce seront également des temps pour dialoguer directement avec des professionnels et de leur poser vos questions.

Job dating

Un espace dédié vous permettra de rencontrer des recruteurs afin d’échanger sur votre parcours, de découvrir des opportunités de stages ou d’alternance. Vous pourrez obtenir des conseils pour bien débuter votre carrière. Pensez à apporter votre CV !

Démonstrations dynamiques

Durant cette journée, vous pourrez assister à des démonstrations immersives mettant en scène les technologies développées par les industriels et leur utilisation en conditions réelles. Ces temps spectaculaires offrent une vision concrète des technologies en action.

Parc des expositions Paris Nord Villepinte Parc des expositions Villepinte 93420 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ellesbougent.com/actions/calendrier/visite-etudiante-elles-bougent-salon-eurosatory-7939/ »}]

Elles bougent propose aux étudiantes une visite dédiée sur le salon Eurosatory, afin de leur faire découvrir les métiers et les innovations de l’industrie de défense et de sécurité. Carrières scientifiques techniques et industrielles Rencontrer des professionnelles