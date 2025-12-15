Salon Japan Expo Paris ZAC Paris Nord 2 Villepinte

Villepinte

Salon Japan Expo Paris

ZAC Paris Nord 2 Parc des Expositions Paris Nord Villepinte Villepinte Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 00:00:00

fin : 2026-07-12 00:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Situé à proximité immédiate de Grand Roissy, Japan Expo, sera organisé au Parc des Expositions de Villepinte, est l’événement incontournable pour tous les passionnés de la culture japonaise, qu’il s’agisse de mangas, de musique, de jeux vidéo, de mode…

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ZAC Paris Nord 2 Parc des Expositions Paris Nord Villepinte Villepinte 93420 Seine-Saint-Denis Île-de-France

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English :

Located in the immediate vicinity of Grand Roissy, Japan Expo, to be held at the Parc des Expositions de Villepinte, is the must-attend event for all fans of Japanese culture, whether manga, music, video games, fashion…

L’événement Salon Japan Expo Paris Villepinte a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme Grand Roissy