Japan Expo Paris Parc des expositions Villepinte
Japan Expo Paris Parc des expositions Villepinte jeudi 9 juillet 2026.
Japan Expo 2026 célèbre un anniversaire exceptionnel : le festival fête ses 25 ans du 9 au 12 juillet. Cette édition anniversaire promet une programmation spectaculaire avec des invités prestigieux, des expositions immersives, et des centaines d’animations autour du manga, du cosplay et des traditions nippones
Japan Expo reçoit chaque année de prestigieux invités : mangaka, professionnels de l’animation, chara-designers, illustrateurs, créateurs de jeux vidéo, producteurs, musiciens, chanteurs, compositeurs… ils sont nombreux à faire le voyage depuis le Japon pour venir assister au festival. Ne manquez pas la chance de rencontrer ces artistes talentueux et d’en apprendre plus sur eux !
Japan Expo est LE rendez-vous des amoureux du Japon et de sa culture, du manga aux arts martiaux, du jeu vidéo au folklore nippon, de la J-music à la musique traditionnelle : un évènement incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à la culture japonaise. Cette année, le festival célèbre ses 25 ans, raison de plus pour s’y rendre !
Du jeudi 09 juillet 2026 au dimanche 12 juillet 2026 :
jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 09h00 à 18h30
payant
Pour accéder au festival de Japan Expo, il faut avoir acheté un billet.
L’entrée au festival est gratuite pour les enfants de moins de 8 ans (un justificatif pourra vous être demandé) et pour les accompagnateurs des personnes en situation de handicap (un seul accompagnateur majeur par personne).
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T12:00:00+02:00
fin : 2026-07-12T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T09:00:00+02:00_2026-07-09T18:30:00+02:00;2026-07-10T09:00:00+02:00_2026-07-10T18:30:00+02:00;2026-07-11T09:00:00+02:00_2026-07-11T18:30:00+02:00;2026-07-12T09:00:00+02:00_2026-07-12T18:30:00+02:00
Parc des expositions ZAC Paris Nord 2, 93420 Villepinte 93420 ZAC Paris Nord 2, 93420 VillepinteVillepinte
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