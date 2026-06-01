SEQUENZA 9.3 : Songs in Summertime : Un bal !, Parc du Sausset, Villepinte

SEQUENZA 9.3 : Songs in Summertime : Un bal ! Samedi 25 juillet, 17h00 Parc du Sausset Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T17:00:00+02:00 – 2026-07-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T17:00:00+02:00 – 2026-07-25T18:00:00+02:00

Mélodies légères et chatoyantes, restées dans les mémoires grâce au grand écran, rythmes chaloupés venus du jazz et des negro spirituals… Ce savoureux programme a cappella met les pleins feux sur Broadway !

Pour que tous, petits et grands, se laissent entraîner par les refrains rythmés de Songs in Summertime, Sequenza 9.3 s’associe à la danseuse Nathalie Pernette et invente une forme originale pour l’été 2026. Le résultat ? Une expérience intergénérationnelle et jubilatoire !

L’ensemble Sequenza 9.3 conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2026-2028

Concert gratuit en extérieur.

Parc du Sausset parc du sausset villepinte Villepinte 93420 Seine-Saint-Denis Île-de-France

L’âge d’or de la musique de Broadway

Juliette Baigné