Science Fiction, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine
Science Fiction, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine samedi 20 juin 2026.
Science Fiction Samedi 20 juin, 13h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis
Prix libre, prix minimum 15 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T13:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T13:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00
Samedi 20 juin, de 13h à 17h, Cri du cœur invite la professeure de philosophie et artiste Luz Del Fuego pour un atelier d’écriture sur la science-fiction.
Ouvert à tout niveau d’écriture.
Prix libre, prix minimum 15 euros.
Inscriptions par mail à charlotte.toublanc@gmail.com ou sur le instagram @criduc0eur.
Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1511446500534994 »}] [{« link »: « mailto:charlotte.toublanc@gmail.com »}]
Atelier d’écriture de Cri du Coeur Atelier 12 Atelier d’écriture
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