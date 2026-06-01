Finissage exposition Bye Bye Binary, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Finissage exposition Bye Bye Binary Vendredi 12 juin, 17h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:30:00+02:00

✻ Finissage de l’exposition de Bye Bye Binary ✻

✻ DJ SET : 20H – 23H30 ✻

TRANSTERROR : Membre du colelctif With US et digger insatiable il aime avant tout partager avec les clubbers l’esprit de al fête, celle où l’on est toustes en phase dans ses sets d’acid cosmique et de trance qui gronde comme elle planne.

Want One 8 : Fondateur et manager du collectif pluridisciplinaire Griffes d’Anges, Want One ? s’illustre à la fois comme DJ, producteur et photographe de la scène queer parisienne. Fortement influencé par la scène underground anglaise et sa formation classique, il explore un univers musical qui mêle techno breakée, rythmiques percutantes et sonorités acides.

Habitué des soirées Griffes d’Anges, Want One ? a également partagé l’affiche avec des artistes tels que Paula Temple à Virage ou Juliana Huxtable à la Machine. Son approche éclectique de la musique l’a également amené à produire des podcasts pour Rinse, Mia mao, Hotel Radio et Le Kiosk, mettant en lumière sa capacité à blender les genres et à créer des narrations sonores immersives et captivantes.

Juliagressive : Grand·e gamin·e chaotique, iel n’aime pas se limiter et n’a que faire du bon goût. Ses influences, entre pop, disco, gabber et gaming, se mélangent gaiement dans des sets euphoriques et pleins de rebondissements.

✻ PROJECTION : JE VEUX YN PRÉSIDOL, De H·Alix Sanyas : En continu ✻

1992, Zoe Leonard écrit I want a President. L’écriture de ce poème est motivée par l’annonce de l’ami·e de Leonard, Eileen Myles, poètes·se et activiste, de se lancer dans la course à la pré- sidence des États-Unis en tant que candidat·e « ouvertement féminine ». Myles s’est présenté·e contre George Bush, Bill Clinton et Ross Perot. Iel s’identifiait à l’époque comme une femme homosexuelle et venait d’une communauté directement touchée par la pauvreté et le sida.

2024, le poème a été augmenté de nouvelles revendications et traduit en Acadam par la collective Bye Bye Binary pour l’installation-vidéo JE VEUX YN PRÉSIDOL d’H·Alix Sanyas. L’Acadam de BBB propose des suffixes qui permettent de marquer un genre neutre en français (ex : président/e > présidol) ; la possibilité de l’oralisation et de l’incarnation de cette langue post-binaire est au cœur du projet.

✻ MERCH : 17h-22h ✻

Bye Bye Binary (Roxanne Maillet, H·Alix Sanyas, Mariel Nils & Léna Salabert-Triby) :

Roxanne Maillet: Out of Closet est une collection de logos détournés et imprimés sur des t-shirts initiée par Roxanne Maillet. Des signes distinctifs pour un réseau de dykes absolument occupéexs à incarner les attitudes qui les définissent. Ces viragos peuvent se connaître ou non, mais un jour, iels se rencontreront certainement pour des fêtes ou des clubs de lecture, des barbecues et des karaokés.

H·Alix Sanyas est un·e graphiste et un·e artiste élevé·e au dessin vectoriel, au transféminisme et au son des clubs TPBG. H lutte pour les corps queers et à la marge, dans les champs de l’activisme, de l’art et du design : car ielles sont des corps qui comptent.

Mariel Nils est designer graphique et dessinateur de caractères à Bruxelles. Il anime des workshops dans des contextes variés et tient à explorer ce que travailler en collectif peut faire au dessin typo-graphique.

Léna Salabert-Triby est graphiste, dessinatrice de caractères typographiques et tatoueur·se. Elle fait partie d’une collective belgo-française, Bye Bye Binary depuis 2018, qui travaille sur l’évolution de la langue ainsi que sur les recherches et expérimentations autour de l’écriture inclusive et post-binaire. Son travail tourne autour des questions féministes, queer, en mélangeant formes imprimées, numériques, 3D, et typographie. La couture et la peinture sont des pratiques qu’elle affectionne particulièrement pour réaliser des drapeaux et des bannières typographiques militantes.

Suuuper est un refuge (ou centre de bien-être) pour aliens en situation d’hypersensibilité. À travers la figure du dessin d’enfant et une technique (légèrement) naïve, Super les P’tits Aliens aborde avec joie, humour et légèreté, des thèmes du quotidien, tels que.. la violence, l’isolement, les stigmates, le deuil, l’abandon et le rejet. L’enfance est ainsi revisitée, recréée, re-dessinée, redite, réinventée, pour panser et repenser les plaies. Bisou.

Juliagressive : Artiste polyvalent•e au style cartoon irrévérencieux. Un esprit DIY et sens du fun imprègnent ses créations en tout genre, qui incluent tatouage, illus, zines, animations…

Precious Liquid Media : Precious Liquid est une plateforme de diffusion d’art érotique sous des formes ludiques. En ce qui concerne la maison d’édition, nous accordons une attention particulière à la conception graphique, en travaillant avec de jeunes designers aux approches expérimentales de la typographie et de la mise en page.

JunJun : Léo aka Junjun illustre la diversité des corps et des amours queer à travers des compositions inspirées par l’Art Antique, Classique, ainsi que l’Art Nouveau. Chaque dessin est réalisé avec beaucoup d’attention et d’intention afin de transmettre – à travers les couleurs, les symboles et les personnages – joie et fierté.

LinoShé : Linogravures artisanales engagées sur papiers colorés.Entre engagements personnels, politiques, colère et mignonneries.

Diabolika Gouine : @rafaellefillastre @kzbue : (Collectif queer artistique réalisant des zines, BDs, t-shirts et prints)

Diabolika Gouine est un collectif queer espagnol/ français qui se sont associé.ée.s récemment dans une furieuse envie de créer un possible imaginaire, ainsi que de nouvelles représentations d’amour, de vie car cela est politique surtout actuellement. Nous proposons donc des zines, posters, t-shirts, marque-pages et cartes postales. Nos thématiques sont reliés/ mélangées au droit au logement, la santé mentale, l’amour queer, la rage et les classes sociales.

Billy Serib : @billyserib @la_rage__ : Billy pratique le dessin à l’encre de chine ainsi que l’aquarelle. Ses productions, réalisées avec des traits fins et élégants, à la ligne claire précise et noire, parlent d’engagement, de luttes et d’amour. Il reproduit lui même ses créations en sérigraphie, gravures, ou risographie. Il auto-édite ses éditions à Trame. Co-fondateur de ce nouvel atelier d’impression et d’édition à Paris 20ème. Il y invite le public à découvrir et apprendre les techniques d’impression et d’édition.

Installé à Paris depuis octobre 2026 c’est avec son collectif La Rage qu’il organise des workshops guérilla et a constitué une exposition autour d’affiches féministes collectées au delà de la France et reproduites en sérigraphie.

Claire TransLate : Après avoir tester (trop longtemps) le côté obscur du graphisme, j’ai opté pour la lumière et la joie avec des BD et illustrations sur les thématiques trans.

RAG édition : RAG publie de la fiction, des essais, de la poésie, et surtout ce qui mélange les trois.

RAG est féministe, mythologique, érotique, punk, humide, autobiographique, engagée, forestière, drôle, brute, salée, guérillère, futuriste, historique, douce, incisive et pensive.

RAG propose des textes où les lesbiennes ont leur place, où les imaginaires oubliés ou tus peuvent prendre toute l’espace.

Sacha Lefevre : Sacha Lefevre s’intéresse à la notion de déviance, et à la manière dont on s’y confronte. A partir de sa pratique du fanzine, il développe un travail pluridisciplinaire où sculpture, installation et zines se mélangent et dialoguent. En utilisant et en explorant certaines esthétiques affiliées aux communautés queer, punks et BDSM, son travail propose une réflexion sur la marginalité, le danger et la protection.

DRY EYE est un projet multidisciplinaire présentant des accessoires en acier inoxydable faits main et une série limitée de vêtements upcyclés. Ces deux projets explorent la queerness et l’identité de genre, avec une forte influence des sous-cultures punk, gothique et rave.

Bugsdisorder est un projet réalisé par AL. Alliant sa passion pour les insectes et sa volonté de donner à voir la pluralité des identités queer, elle imagine des créatures hybrides à l’univers coloré. Sur son stand vous retrouverez des créations en résine fait main, tel que des mini cadres et magnets, une sélection de prints, de stickers, un cahier de coloriage et pleins d’autres petites créations mignonnes à petits prix :)

Artmethyst : Créatrice de prints en linogravure, miroirs gravés à la main et peintures colorés abstraites

Popperlover : Poppers Lover déteste inhaler mais si une goutte tombe par terre iel s’empressera de lécher le sol. Iel aime ce qui colle et rêve de chiottes de boîte crades, la ou les culs et les chat*tes s’entremêlent. Entre auto-fiction et visuels fancymimischlag, iel se cherche une place parmis les chien*nes et les rat*tes.

→ Exposition visible jusqu’au 13 juin | Du Lundi au Vendredi 10h-23h | Samedi 10h-20h

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