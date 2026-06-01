SENTIMENTALE VACARME, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

SENTIMENTALE VACARME Jeudi 11 juin, 17h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T17:00:00+02:00 – 2026-06-11T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T17:00:00+02:00 – 2026-06-11T23:00:00+02:00

Laboratoire d’expérimentation sonore en mixité choisie ( pas d’hommes cis sur scène ). Ce projet vise à donner la priorité aux personnes les moins représentées sur la scène musicale et à leur offrir un espace de création où les musicien·ne·s peuvent se permettre les fausses notes, les erreurs et surtout l’amusement!! C’est un espace de création spontanée où instruments classiques et électroniques composent leurs accords avec sensibilité, mêlant des formations musicales autodidactes et institutionnelles.

<3 Débutant.es, Professionnel.les ou autodidacte, tu pratiques, bidouilles et composes dans ton coin ? On t’invite à venir expérimenter en groupe le 11 juin prochain avec un temps de rencontre pour les inscrit.e.s à la jam de 17h30 à 18h00.

☆ 17h30 -18h00 —> Temps de rencontre avec les participant.es et construction du cadre de création

☆ 18h00 – 23H —> Début du Laboratoire d’expérimentation sonore

++++++++++++++++++ Démo de Neon Bay

À chaque session, nous proposons aux participant·es un moment “Démo”, un espace d’essai où iels peuvent présenter leur projet musical, leurs explorations ou toute autre mélodie en cours de création.

Pour participer au laboratoire merci de nous écrire à sentimentalevacarme@gmail.com en nous indiquant tes envies et ta pratique.

L’événement en écoute libre est ouverte à toustes ( pas besoin d’inscription pour venir écouter )

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Laboratoire d’expérimentations sonore (Jam en mixité choisie) JAM Cour des Myrtilles