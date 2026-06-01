Atelier de Typographie Post-Binaire, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Atelier de Typographie Post-Binaire Samedi 13 juin, 10h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition de la collective belgo-française Bye Bye Binary, présentée depuis 8 avril et prolongée jusqu’au 15 juin, à Mains d’Œuvres, les graphistes Mariel Nils et Léna Salabert-Triby, membres de la collective, proposent un atelier de création de ligatures et d’éléments de liaison post-binaires qui aboutira à la création d’une fonte inclusive et collective. Celle-ci sera ensuite intégrée à la communication de Mains d’Œuvres.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Infos pratiques :

Samedi 13 juin de 10h à 17h.

Entrée libre.

12 à 15 participant·es adultes

Capacité limitée, vous recevrez une confirmation par mail une fois le groupe constitué.

La participation se fait sur inscription, avec une attention particulière portée à la mixité des publics et à l’accueil des habitant·es de Saint-Ouen.

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/atelier-avec-la-collective-bye-bye-binary-samedi-13-juin-de-10h-a-17h-1777029607 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1520100566294493/ »}] [{« link »: « https://framaforms.org/atelier-avec-la-collective-bye-bye-binary-samedi-13-juin-de-10h-a-17h-1777029607 »}]

Avec Bye Bye Binary Atelier 12 Workshop