Les mercredis des possibles, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine
Les mercredis des possibles, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine mercredi 10 juin 2026.
Les mercredis des possibles Mercredi 10 juin, 14h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00
Entrée libre et gratuite !
Rendez-vous tous les mercredis de 14h à 16h au Foyer pour des ateliers gratuits, artistiques, culturels, ludiques et/ou écologiques !
Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Entrée libre et gratuite ! Cour des Myrtilles Atelier pour les enfants
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