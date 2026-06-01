« LETTRES À… » par oXni Jeudi 11 juin, 18h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T18:00:00+02:00 – 2026-06-11T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T18:00:00+02:00 – 2026-06-11T23:00:00+02:00

Sortie de résidence MAAD93

oXni est un projet d’art total, un objet X non identifié porté par l’artiste multimédia Julia Maura. Après la sortie en 2025 de CHAOSCÈNE, premier album-livre publié aux éditions Rotolux, oXni s’est fait connaître sur les réseaux grâce à ses vidéos acerbes qui décryptent l’actualité en rap et en image. Ces morceaux seront réunis dans le nouvel album REVUES DE PESTE, à paraître le 25 mai.

Le 11 juin marquera la sortie de ce nouvel opus avec un live audiovisuel inédit, créé pendant la résidence : une performance dense, immersive et frontale mêlant musique, vidéo et narration. Pour la première fois, oXni sera accompagnée sur scène par la musicienne JJ Ann au clavier.

La soirée accueillera également la première projection du court-métrage Lettres à…. Pendant deux ans, l’artiste a mené cinq cycles d’ateliers TRACK & CLIPS en Seine-Saint-Denis avec les structures du réseau MAAD 93 et leurs partenaires. De ces ateliers sont nés cinq morceaux et cinq clips co-réalisés avec les participant·es. Réunis dans ce film choral, ils font dialoguer une trentaine de voix rappées, chantées ou clamées, toutes adressées à quelqu’un.

Rompre les frontières entre les gens, les genres et les disciplines : tel est le parti pris de oXni. Le projet se pense autant comme une œuvre artistique que comme un outil de circulation entre des groupes, des pratiques et des territoires.

Cette question du partage des outils de créations et d’information sera au coeur d’une table ronde réunissant différent·es intervant·es : « Comment faire circuler les compétences en musique, vidéo, écriture, journalisme, etc pour permettre à toustes de s’exprimer. »

La soirée se clôturera par une scène ouverte.

Soirée co-produite par Mains d’Œuvres et le MAAD 93 en partenariat avec le festival BLVR (porté par Culture de Banlieue)

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mainsdoeuvres.org/agenda/444-LETTRES-A-par-oXni-o-Sortie-de-residence-MAAD-93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/2055923978669857/ »}]

Sortie de résidence MAAD93 Salle de Concert