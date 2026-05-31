FESTA DE SÃO JOÃO, La Finca – Montreuil, Montreuil

FESTA DE SÃO JOÃO Dimanche 21 juin, 15h00 La Finca – Montreuil Seine-Saint-Denis

places limitées à 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Une après-midi brésilienne pour les enfants : contes, jeux traditionnels, goûter et concert de forró live.

La Finca – Montreuil 10 rue bara 93100 Montreuil 93100 Bas-Montreuil – République Seine-Saint-Denis Île-de-France +33643636189 https://www.instagram.com/lafincamontreuil/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-finca-montreuil-la-finca/evenements/festa-de-sao-joao »}] https://www.helloasso.com/associations/la-finca-montreuil-la-finca/evenements/festa-de-sao-joao La Finca Montreuil est un lieu hybride installé dans une ancienne usine de boutons : un espace de shooting photo, de tournage et d’événementiel. Nous y accueillons aussi des ateliers pour enfants à travers notre programme Finca Kids. Ligne 9 métro Robespierre à deux minutes de la sortie du métro.

Une après-midi brésilienne pour les enfants : contes, jeux traditionnels, goûter et concert de forró live.

©Chloë