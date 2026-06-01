Webinaire Fonction Publique Territoriale – Secteur Administratif, Montreuil – ILE DE France, Montreuil

Webinaire Fonction Publique Territoriale – Secteur Administratif Mercredi 10 juin, 10h00 Montreuil – ILE DE France Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00

La Direction Régionale Ile-de-France en collaboration avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne, vous propose un webinaire pour découvrir les opportunités et conditions d’accès aux métiers administratifs. Le mercredi 10 juin 2026 de 10H00 à 11H00. Inscription obligatoire via Mes Évènements Emploi. Une fois inscrit, vous recevrez le lien de participation au webinaire.

Présentation du Secteur Opportunités Conditions d’Accès Questions-Réponses

Montreuil – ILE DE France 93100 Montreuil Montreuil 93100 Bas-Montreuil – République Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/657582 »}]

La Direction Régionale Ile-de-France en collaboration avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne, vous propose un webinaire pour découvrir les opportunités et conditions d’accè Découverte secteur / métier