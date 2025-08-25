Spectacle Flamenco avec Lorena Rodriguez, Alberto Garcia & Dani Barba Théâtre Thénardier Montreuil

Lorena Rodriguez partagera la scène du Theâtre Thénardier avec le chanteur Alberto Garcia et le guitariste Dani Barba pour un tablao flamenco traditionnel.

Lorena Rodriguez est une danseuse magnétique, habitée, incarnée, puissante. Née en Argentine, elle est depuis plus d’une décennie partagée entre Madrid et Séville, où elle vit actuellement.

Sa danse est pleine de richesse, de pureté et surtout de personnalité, et a captivé des Maestros comme Pilar Montoya Manzano « La Faraona » des Farrucos, qui fut l’une des premières maestra à jeter son dévolu sur elle et à l’encourager à monter sur les tablaos. Mais aussi Carmen Ledesma, Alfonso Losa, María Juncal, La Lupi, Belén Maya, El Güito, Merche Esmeralda, Rubén Olmos, José Maya, La Moneta, Rafael Campallo, El Grilo, Mercedes Ruiz, Rafael Estévez, Pastora Galván, Iniesta Cortés, Manuela Ríos, La Farruca, El Farru, El Barullo, El Carpeta, Soraya Clavijo, Torombo Suárez et Farruquito.

Alberto Garcia est l’une des grandes voix du flamenco en France. Chanteur doué d’une magnifique sensibilité, expert du chant flamenco et d’une remarquable précision harmonique et rythmique. Il multiplie les collaborations avec des artistes de tous horizons : classique, jazz, musiques du monde…

Né en Andalousie, Dani Barba découvre le flamenco à travers les fêtes familiales, et se forme auprès de Manolo Caro, Manuel Parrilla, Manolo Sanlucar, Manolo Franco, José Antonio Rodriguez, José Fernandez Torres et Paco Serrano avant de découvrir la musique persane, indienne et les rythmes coréens. Référence de la guitare flamenca, il se produit en France et à l’étranger.

Le Théâtre Thénardier servira d’écrin pour ce talentueux trio. Bar et petite restauration avant et après le spectacle.

Du mardi 30 Juin au Lundi 6 juillet, la danseuse de Flamenco LORENA RODRIGUEZ sera pour la première fois à Paris pour une semaine de cours collectifs et divers ateliers. C’est un véritable honneur pour l’association A PALO SECO de la recevoir, et de vous proposer pour cette occasion deux spectacles en sa compagnie.

Le dimanche 05 juillet 2026

de 19h30 à 23h00

payant

De 25 à 30 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-06T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-05T19:30:00+02:00_2026-07-05T23:00:00+02:00

Théâtre Thénardier 19, rue Girard 93100 Montreuil

https://apaloseco.fr/2025/08/25/tablao-avec-lorena-rodriguez/ apaloseco.paris@gmail.com https://www.facebook.com/associationapalosecoparis https://www.facebook.com/associationapalosecoparis



Afficher la carte du lieu Théâtre Thénardier et trouvez le meilleur itinéraire

