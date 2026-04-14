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Troc et vente de plantes, Jardin du côté des roches brunes, Montreuil

Troc et vente de plantes, Jardin du côté des roches brunes, Montreuil

Troc et vente de plantes, Jardin du côté des roches brunes, Montreuil samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin du côté des roches brunes

Adresse : sentier des Jasmins 93100 Montreuil

Ville : 93100 Montreuil

Département : Seine-Saint-Denis

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Troc et vente de plantes 6 et 7 juin Jardin du côté des roches brunes Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Troc de plantes et vente de plantes du jardin

Jardin du côté des roches brunes sentier des Jasmins 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France Jardin au naturel, entouré de murs à pêches. Potagers, vivaces, fruitiers, mare et serre ancienne. Métro Mairie de Montreuil. Bus 121, 1O2 (Danton), 129 (carrefour des 7 chemins) Le sentier est une impasse dans le quartier Paul Signac. Le portail d’entrée couleur verte se trouve au fond de l’impasse.
Troc et vente de plantes

©aline mustaki

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