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Visite découverte du jardin, Jardin du côté des roches brunes, Montreuil

Visite découverte du jardin, Jardin du côté des roches brunes, Montreuil

Visite découverte du jardin, Jardin du côté des roches brunes, Montreuil samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin du côté des roches brunes

Adresse : sentier des Jasmins 93100 Montreuil

Ville : 93100 Montreuil

Département : Seine-Saint-Denis

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Visite gratuite sans conditions

Visite découverte du jardin 6 et 7 juin Jardin du côté des roches brunes Seine-Saint-Denis

Visite gratuite sans conditions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre du jardin des Roches Brunes, dans le quartier des murs à pêches de Montreuil. On peut y découvrir une ancienne serre, une mare, des arbres fruitiers, des fleurs ainsi que des potagers.

Jardin du côté des roches brunes sentier des Jasmins 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France Jardin au naturel, entouré de murs à pêches. Potagers, vivaces, fruitiers, mare et serre ancienne. Métro Mairie de Montreuil. Bus 121, 1O2 (Danton), 129 (carrefour des 7 chemins) Le sentier est une impasse dans le quartier Paul Signac. Le portail d’entrée couleur verte se trouve au fond de l’impasse.
Visite libre

©aline mustaki

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