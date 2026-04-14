Visite découverte du jardin, Jardin du côté des roches brunes, Montreuil

Visite découverte du jardin 6 et 7 juin Jardin du côté des roches brunes Seine-Saint-Denis

Visite gratuite sans conditions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre du jardin des Roches Brunes, dans le quartier des murs à pêches de Montreuil. On peut y découvrir une ancienne serre, une mare, des arbres fruitiers, des fleurs ainsi que des potagers.

Jardin du côté des roches brunes sentier des Jasmins 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France Jardin au naturel, entouré de murs à pêches. Potagers, vivaces, fruitiers, mare et serre ancienne. Métro Mairie de Montreuil. Bus 121, 1O2 (Danton), 129 (carrefour des 7 chemins) Le sentier est une impasse dans le quartier Paul Signac. Le portail d’entrée couleur verte se trouve au fond de l’impasse.

Visite libre

©aline mustaki