Les illusionnistes dans Puzzling, Jardin des Roches, Montreuil

Les illusionnistes dans Puzzling Samedi 30 mai, 16h00 Jardin des Roches Seine-Saint-Denis

Invitations sur réservation auprès de la compagnie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Rémy Berthier et Matthieu Villatelle sont deux magiciens qui jouent avec nos certitudes. Ils détournent notre attention, nous manipulent, nous questionnent, nous font douter, et en même temps souvent nous font sourire. Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la magie et du mentalisme. Ils les assemblent à la manière d’un puzzle pour construire avec les spectateurs une mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter. En revisitant de façon contemporaine les codes de la magie traditionnelle, ils vous invitent dans leur univers où les phénomènes les plus improbables peuvent se réaliser.

C’est avec humour et habileté qu’ils nous surprennent et nous troublent pour mieux manipuler nos perceptions.

Avec leur nouveau spectacle Puzzling, ils nous font remettre en question notre vision du réel, de ce qui peut arriver.

Est-il possible de gagner au bonneteau ? Quels sont les chances pour que deux spectateurs qui ne se connaissent pas, choisis au hasard, réalisent le même dessin ? Est-il possible de prédire à l’avance les choix des spectateurs ? De faire le même rêve qu’une spectatrice ?

Jardin des Roches 19 Rue Antoinette, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France

Compagnie Stupefy – Rémy Berthier magie mentalisme

Jean-Paul Loyer