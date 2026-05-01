Asian Pop Culture Festival : un tour d’Asie en un week-end ! Montreuil Paris Expo Montreuil

Pensée comme une immersion culturelle totale, la programmation de l’Asian Pop Culture Festival offrira des activités riches et spectaculaires : la grande parade traditionnelle marquera le début des festivités dès le samedi matin, puis s’enchaineront karaoké, défilés, cosplay, ou encore performances de danse pop et d’arts martiaux, le tout rythmé par une programmation musicale exclusive.

Un passeport multigénérationnel

L’événement équipe au mieux ses passagers : passeport de 10€ en poche, chaque visiteur profite d’un ticket de tombola pour tenter de remporter une figurine collector manga.

La visite du festival se fait autour de différents pavillons, chacun dédié à une thématique. Tourisme, art culinaire, beauté, mode, art, musique, import export.. Près de deux-cents exposants mettent à l’honneur des cultures asiatiques traditionnelles aux côtés d’œuvres plus contemporaines de pop culture.

Des activités pour tous les âges

Chacune des journées se ponctue par des activités amusantes pour petits et grands : Squid game géant, concours de karaoké, rencontre avec le mangaka de Kami No Akuryo, photobooth, bingo, et bien d’autres encore sont au programme !

Une fois la visite terminée, la soirée se poursuit lors de l’after organisé à la première date, l’occasion de poursuivre la fête autour d’un DJ set !

Cet événement propose ainsi une expérience multigénérationnelle, réunissant familles, jeunes et adultes autour d’une vision plurielle de l’Asie.

Une exposition panasiatique

Plus qu’un festival, cet événement se veut comme une plateforme pour des pays d’Asie encore méconnus en France. L’Asian Pop Culture festival se propose comme un véritable trait d’union entre la Chine, le Japon, la Corée du Sud, le Cambodge, les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande, l’Inde, l’Indonésie, Singapour, la Malaisie et le Laos, de façon à rassembler plusieurs communautés jusque là clairsemées.

De cette façon, cette première édition à Paris invite les Français à redécouvrir le continent, tout en offrant un lieu de célébration aux communautés asiatiques, et en assurant la transmission d’un héritage culturel aux nouvelles générations.

En somme, l’Asian Pop Culture Festival se donne pour mission la mise en valeur d’une diversité d’expressions culturelles, en construisant un pont entre la France et l’Asie.

Ce tout premier festival invite les parisiens à voyager à travers 14 pays d’Asie le temps d’un week-end pour le prix d’un snack sur un vol long courrier.

Du samedi 30 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :

dimanche

de 09h00 à 19h00

samedi

de 09h00 à 20h00

payant

Billet à partir de 5€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T12:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T09:00:00+02:00_2026-05-30T20:00:00+02:00;2026-05-31T09:00:00+02:00_2026-05-31T19:00:00+02:00

Montreuil Paris Expo 128 Rue de Paris 93100 Montreuil

https://www.asianpopparis.com/ contact@asianpopparis.com https://www.facebook.com/people/Asian-Pop-Culture/61576463547695/ https://www.facebook.com/people/Asian-Pop-Culture/61576463547695/



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