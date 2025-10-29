Récital flamenco avec Montse Cortés Théâtre Thénardier Montreuil
Récital flamenco avec Montse Cortés Théâtre Thénardier Montreuil jeudi 28 mai 2026.
Chant : Montse Cortés
Guitare : Eduardo Cortés
À ses côtés, le guitariste Eduardo Cortés déploie un
jeu subtil et expressif. Fin accompagnateur, il dialogue avec le chant
avec finesse, soutenant chaque nuance et chaque émotion dans un
équilibre parfait entre virtuosité et sobriété.
Montse Cortés est née dans le quartier de La Mina à Barcelone, au sein d’une famille gitane originaire d’Andalousie.
Elle
a commencé à travailler à l’âge de treize ans au tablao El Cordobés. À
cette époque, elle alliait chant et danse, et a même étudié la danse
classique espagnole. Installée à Madrid au début des années 1990, elle
suscite rapidement l’intérêt des danseuses et danseurs qui la
sollicitent. Le bailaor Antonio Canales l’intègre dans sa compagnie en 1994 et elle
lui reste fidèle jusqu’en 2000.
Elle
a collaboré avec les plus grands représentants du Toque : Paco de
Lucía, Tomatito, Vicente Amigo et El Viejín. Côté baile, elle a
accompagné Antonio Canales, Joaquín Cortés, Farruquito, Eva la
Yerbabuena, Belén Maya et Sara Baras.
Ouverture des portes à 19h
Buvette flamenca avec tapas y vins espagnols
Concert à 20h30
Jeudi 28 mai 2026 à 20h30
https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/recital-exceptionnel-montse-cortes-jeudi-28-mai-2026
Vendredi 29 mai 2026 à 20h30
https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/recital-exceptionnel-montse-cortes-vendredi-29-mai-2026
Crédit photographique : ©Ana Palma
Montse Cortés est l’une des plus grandes voix du flamenco contemporain. Issue d’une prestigieuse famille gitane de Barcelone, elle incarne un chant profond, habité et d’une intensité rare, mêlant tradition et sensibilité moderne.
Du jeudi 28 mai 2026 au vendredi 29 mai 2026 :
jeudi, vendredi
de 20h30 à 22h00
payant
Tarif plein : 30 €
Tarif réduit : 25€ (chômeur.ses, étudiant.es, intermittent.es, adhérent.es de Flamenco en France)
Tarif enfant : 25€ (moins de 18 ans) / Hors groupe scolaire : nous consulter.
Attention : Afin de ne pas impacter les artistes, les billets de spectacle achetés à l’avance ne sont ni échangés ni remboursés.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T23:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T20:30:00+02:00_2026-05-28T22:00:00+02:00;2026-05-29T20:30:00+02:00_2026-05-29T22:00:00+02:00
Théâtre Thénardier 19, rue Girard 93100 Montreuil
https://www.flamencoenfrance.fr/evenements/recital-avec-ismael-de-la-rosa-el-bola-2025-10-29 +33743576585 info@flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/events/2141912146593359/2141912153260025 https://www.facebook.com/events/2141912146593359/2141912153260025
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