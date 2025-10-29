Récital flamenco avec Montse Cortés Théâtre Thénardier Montreuil

Chant : Montse Cortés

Guitare : Eduardo Cortés

À ses côtés, le guitariste Eduardo Cortés déploie un

jeu subtil et expressif. Fin accompagnateur, il dialogue avec le chant

avec finesse, soutenant chaque nuance et chaque émotion dans un

équilibre parfait entre virtuosité et sobriété.

Montse Cortés est née dans le quartier de La Mina à Barcelone, au sein d’une famille gitane originaire d’Andalousie.

Elle

a commencé à travailler à l’âge de treize ans au tablao El Cordobés. À

cette époque, elle alliait chant et danse, et a même étudié la danse

classique espagnole. Installée à Madrid au début des années 1990, elle

suscite rapidement l’intérêt des danseuses et danseurs qui la

sollicitent. Le bailaor Antonio Canales l’intègre dans sa compagnie en 1994 et elle

lui reste fidèle jusqu’en 2000.

Elle

a collaboré avec les plus grands représentants du Toque : Paco de

Lucía, Tomatito, Vicente Amigo et El Viejín. Côté baile, elle a

accompagné Antonio Canales, Joaquín Cortés, Farruquito, Eva la

Yerbabuena, Belén Maya et Sara Baras.

Ouverture des portes à 19h

Buvette flamenca avec tapas y vins espagnols

Concert à 20h30

Jeudi 28 mai 2026 à 20h30

https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/recital-exceptionnel-montse-cortes-jeudi-28-mai-2026

Vendredi 29 mai 2026 à 20h30

https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/recital-exceptionnel-montse-cortes-vendredi-29-mai-2026

Crédit photographique : ©Ana Palma

Montse Cortés est l’une des plus grandes voix du flamenco contemporain. Issue d’une prestigieuse famille gitane de Barcelone, elle incarne un chant profond, habité et d’une intensité rare, mêlant tradition et sensibilité moderne.

Du jeudi 28 mai 2026 au vendredi 29 mai 2026 :

jeudi, vendredi

de 20h30 à 22h00

payant

Tarif plein : 30 €

Tarif réduit : 25€ (chômeur.ses, étudiant.es, intermittent.es, adhérent.es de Flamenco en France)

Tarif enfant : 25€ (moins de 18 ans) / Hors groupe scolaire : nous consulter.

Attention : Afin de ne pas impacter les artistes, les billets de spectacle achetés à l’avance ne sont ni échangés ni remboursés.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T23:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T20:30:00+02:00_2026-05-28T22:00:00+02:00;2026-05-29T20:30:00+02:00_2026-05-29T22:00:00+02:00

Théâtre Thénardier 19, rue Girard 93100 Montreuil

https://www.flamencoenfrance.fr/evenements/recital-avec-ismael-de-la-rosa-el-bola-2025-10-29 +33743576585 info@flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/events/2141912146593359/2141912153260025 https://www.facebook.com/events/2141912146593359/2141912153260025



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