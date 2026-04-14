Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition de graines en céramique, Jardin du côté des roches brunes, Montreuil

Exposition de graines en céramique, Jardin du côté des roches brunes, Montreuil

Exposition de graines en céramique, Jardin du côté des roches brunes, Montreuil samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin du côté des roches brunes

Adresse : sentier des Jasmins 93100 Montreuil

Ville : 93100 Montreuil

Département : Seine-Saint-Denis

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Exposition de graines en céramique 6 et 7 juin Jardin du côté des roches brunes Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le thème de cette année, dans la suite des « Cinq sens au jardin » est le sens de la Vue.
L’atelier-école Graines de Terre propose, avec la participation des élèves, une série de graines en céramique qui, jouant sur l’échelle, rendent « visibles » ces génies végétaux, souvent minuscules.
Ces sculptures minérales seront exposées dans différents points du jardin en dialogue avec l’environnement féerique des plantes, arbres et fleurs.
Pour en savoir plus : www.grainesdeterre.com / Instagram : @grainesdeterre.

Jardin du côté des roches brunes sentier des Jasmins 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://www.grainesdeterre.com/ »}] Jardin au naturel, entouré de murs à pêches. Potagers, vivaces, fruitiers, mare et serre ancienne. Métro Mairie de Montreuil. Bus 121, 1O2 (Danton), 129 (carrefour des 7 chemins) Le sentier est une impasse dans le quartier Paul Signac. Le portail d’entrée couleur verte se trouve au fond de l’impasse.
Exposition de graines en céramique

©valeria polsinelli

À voir aussi à Montreuil (Seine-Saint-Denis)