Exposition de graines en céramique, Jardin du côté des roches brunes, Montreuil

Exposition de graines en céramique 6 et 7 juin Jardin du côté des roches brunes Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le thème de cette année, dans la suite des « Cinq sens au jardin » est le sens de la Vue.

L’atelier-école Graines de Terre propose, avec la participation des élèves, une série de graines en céramique qui, jouant sur l’échelle, rendent « visibles » ces génies végétaux, souvent minuscules.

Ces sculptures minérales seront exposées dans différents points du jardin en dialogue avec l’environnement féerique des plantes, arbres et fleurs.

Pour en savoir plus : www.grainesdeterre.com / Instagram : @grainesdeterre.

Jardin du côté des roches brunes sentier des Jasmins 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://www.grainesdeterre.com/ »}] Jardin au naturel, entouré de murs à pêches. Potagers, vivaces, fruitiers, mare et serre ancienne. Métro Mairie de Montreuil. Bus 121, 1O2 (Danton), 129 (carrefour des 7 chemins) Le sentier est une impasse dans le quartier Paul Signac. Le portail d’entrée couleur verte se trouve au fond de l’impasse.

Exposition de graines en céramique

©valeria polsinelli