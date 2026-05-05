Festival Sous Les Pêchers La Plage #16, Théâtre de Verdure de La Girandole, Montreuil
Festival Sous Les Pêchers La Plage #16, Théâtre de Verdure de La Girandole, Montreuil samedi 6 juin 2026.
Festival Sous Les Pêchers La Plage #16 6 et 7 juin Théâtre de Verdure de La Girandole Seine-Saint-Denis
Prix libre les deux premières heures
Puis :
Tarifs au choix : 6€ / 10€ / 15€ / Gratuit -8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T22:00:00+02:00
Le Théâtre de Verdure de La Girandole ouvre ses portes les 6 et 7 juin pour la 16e édition de son festival « Sous les Pêchers, la Plage »,
Accompagné de bonnes doses de bonheur, de partage, de vivre-ensemble et d’émotions ! Du 6 au 7 juin 2026, nous allons faire vibrer la ville aux rythmes de la musique, aux pas de la danse, aux paroles du théâtre, aux acrobaties du cirque. Pour cela, nous vous avons concocté une programmation populaire, paritaire, et surtout accessible à tous.tes.
« Sous les Pêchers, la Plage #16 » c’est : deux jours de fête, une dizaine d’artistes, une cinquantaine de bénévoles, une tonne de pâtes, des bières locales et surtout une énergie infinie !
Toute la programmation est disponible sur le site de La Girandole
Théâtre de Verdure de La Girandole 65 rue Pierre de Montreuil 9300 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148535717 https://www.girandole.fr/ Situé dans le site classé des Murs à pêches
Métro Mairie de Montreuil / Bus 122 arrêt Saint-Just / Bus 121 et 102 arrêt Danton / N°34 arrêt Danton
Possibilité de garer son vélo à l’entrée
Le Théâtre de Verdure de La Girandole ouvre ses portes les 6 et 7 juin pour la 16e édition de son festival « Sous les Pêchers, la Plage »,
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