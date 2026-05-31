Expositions photographiques – Ru Gobêtue & Archives du musée de l’Histoire vivante, Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil
Expositions photographiques – Ru Gobêtue & Archives du musée de l’Histoire vivante, Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil dimanche 28 juin 2026.
Expositions photographiques – Ru Gobêtue & Archives du musée de l’Histoire vivante 28 juin – 30 août, certains dimanches Parcelles de l’association Murs à pêches Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T15:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:30:00+02:00
Gobêtue
Jean Noviel,Vincent Fillon
Le tracé du ruisseau Gobêtue se perd dans la légende montreuilloise et les mystères de la terre. Coulant du Nord vers le Sud depuis les mares du plateau jusqu’à l’impasse éponyme qui conduit au cimetière, il fut longtemps l’élément « irriguant » du site des murs à pêches et de la culture fruitière en ces lieux. Mais l’abandon progressif des parcelles, la densification urbaine et l’industrialisation ont eu raison de sa continuité, de son débit et de son équilibre écologique, à tel point que les habitants eux-mêmes en avaient oublié l’existence… Suivre son cours supposé et collecter la parole de celles et ceux qui œuvrent à la mémoire et à la sauvegarde du site est l’occasion de témoigner ici de la relation intime et indissociable qui lie le patrimoine bâti des murs à pêches au territoire particulier de Montreuil, dans un autre rapport à la ville et au temps.
Sources: https://jean-noviel.fr/fr/portfolio-120257-ru-gobetue
(Vous pouvez voir la deuxième partie de l’exposion Ru Gobêtue sur les formidables parcelles de Fruit Défendus tout le samedis matins au: 22 rue Pierre-Jean de Béranger 93100 Montreuil)
Exposition photographique à partir des archives du musée de l’histoire vivante.
Parcelles de l’association Murs à pêches Impasse Gobétue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 98 95 88 57 http://www.mursapeches.org [{« link »: « https://jean-noviel.fr/fr/portfolio-120257-ru-gobetue »}]
2 expositions photographiques au cœur des Murs à Pêches contemporain photographies
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