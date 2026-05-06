NUIT BLANCHE : ALL YOU NEED IS LOVE AU THÉÂTRE DE VERDURE DE LA GIRANDOLE Théâtre de Verdure de La Girandole Montreuil
NUIT BLANCHE : ALL YOU NEED IS LOVE AU THÉÂTRE DE VERDURE DE LA GIRANDOLE Théâtre de Verdure de La Girandole Montreuil samedi 6 juin 2026.
Samedi 6 juin 2026 – De 19h à 01h
Théâtre de Verdure de La Girandole – 65 rue Pierre de Montreuil, 93100 Montreuil
Lors de cette nuit électronique, laissez-vous emporter par une croisière artistique et sonore hors du temps, à l’ombre des pêchers rougissants de Montreuil. Entre installations et concerts, cette soirée promet de réchauffer les corps et les cœurs de nos visiteur.euses.
Des installations scénographiques solaires du Driiing Collectif, aux poèmes sur fond d’électro de Lisa Portelli, en traversant le monde d’Oum Kaltoum, Fayrouz et leurs chansons d’amour avec le duo électro Zajal : dans cette odyssée ardente, nous allons imprégner le Théâtre de Verdure des ondes graciles et musquées des sentiments amoureux lors de cette Nuit Blanche !
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 01h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00
Théâtre de Verdure de La Girandole 65 rue Pierre de Montreuil 93100 Montreuil
https://www.girandole.fr/events/nuit-blanche-all-you-need-is-love/ +33148535717 billetterie@girandole.fr https://www.facebook.com/theatredeverduregirandole https://www.facebook.com/theatredeverduregirandole
Afficher la carte du lieu Théâtre de Verdure de La Girandole et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Montreuil (Paris)
- Découvrez et testez mouv’ngo vélo, service de location de vélos à Neuville sur Sarthe, Salle des fêtes Neuville sur sarthe, Montreuil 20 mai 2026
- JOHN 5 BAL CHAVAUX Montreuil 21 mai 2026
- Récital flamenco avec Montse Cortés Théâtre Thénardier Montreuil 29 mai 2026
- A la découverte des nouvelles voies partagées en découvrant la richesse du patrimoine, Départ place Jean Jaures 93100 Montreuil, Montreuil 30 mai 2026
- Les illusionnistes dans Puzzling, Jardin des Roches, Montreuil 30 mai 2026