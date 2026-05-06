NUIT BLANCHE : ALL YOU NEED IS LOVE AU THÉÂTRE DE VERDURE DE LA GIRANDOLE Théâtre de Verdure de La Girandole Montreuil

Samedi 6 juin 2026 – De 19h à 01h

Théâtre de Verdure de La Girandole – 65 rue Pierre de Montreuil, 93100 Montreuil

Lors de cette nuit électronique, laissez-vous emporter par une croisière artistique et sonore hors du temps, à l’ombre des pêchers rougissants de Montreuil. Entre installations et concerts, cette soirée promet de réchauffer les corps et les cœurs de nos visiteur.euses.

Des installations scénographiques solaires du Driiing Collectif, aux poèmes sur fond d’électro de Lisa Portelli, en traversant le monde d’Oum Kaltoum, Fayrouz et leurs chansons d’amour avec le duo électro Zajal : dans cette odyssée ardente, nous allons imprégner le Théâtre de Verdure des ondes graciles et musquées des sentiments amoureux lors de cette Nuit Blanche !

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

Théâtre de Verdure de La Girandole 65 rue Pierre de Montreuil 93100 Montreuil

https://www.girandole.fr/events/nuit-blanche-all-you-need-is-love/ +33148535717 billetterie@girandole.fr https://www.facebook.com/theatredeverduregirandole https://www.facebook.com/theatredeverduregirandole



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