Atelier création de sirops avec l’Association Culture(s) en Herbe(s), Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil
Atelier création de sirops avec l’Association Culture(s) en Herbe(s), Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil jeudi 9 juillet 2026.
Atelier création de sirops avec l’Association Culture(s) en Herbe(s) Jeudi 9 juillet, 14h00 Parcelles de l’association Murs à pêches Seine-Saint-Denis
Entrée libre et gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T14:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T14:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00
Envie de confectionner votre propre sirop naturel ?
Romarin, verveine, thyme citronné… et plein d’autres plantes dites aromatiques, par le plaisir de leur arôme, sont cultivées au Jardin de Culture(s) en Herbe(s).
Les vertus de ces plantes sont nombreux, connu dans les temps anciens et à redécouvrir aujourd’hui !
Après une visite du de notre Parcelle a sein des Murs à Pêches et un atelier de reconnaissance des plantes, nous découvrirons les bénéfices des plantes aromatiques afin de confectioner et savorer des sirops naturels !
Comment s’y rendre :
BUS :
102 / 121 Arret Danton
122 Arret Saint Just
METRO :
Ligne 9 Arret Mairie de Montreuil
Nous contacter :
Mail : culturesenherbes3@gmail.com
Instagram : Cultures_en_herbes
Facebook : Cultures en Herbes
Par téléphone : 06 25 33 30 87
Parcelles de l’association Murs à pêches Impasse Gobétue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 98 95 88 57 http://www.mursapeches.org [{« link »: « mailto:culturesenherbes3@gmail.com »}]
Atelier participatif de confection de sirops naturels aux plantes aromatiques de la Parcelle de Culture(s) en Herbe(s) aux Murs à Pêches. Sirop Jardin
Quatre Saisons au Jardin
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