Atelier création de sirops avec l’Association Culture(s) en Herbe(s), Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil

Atelier création de sirops avec l’Association Culture(s) en Herbe(s) Jeudi 9 juillet, 14h00 Parcelles de l’association Murs à pêches Seine-Saint-Denis

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T14:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T14:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00

Envie de confectionner votre propre sirop naturel ?

Romarin, verveine, thyme citronné… et plein d’autres plantes dites aromatiques, par le plaisir de leur arôme, sont cultivées au Jardin de Culture(s) en Herbe(s).

Les vertus de ces plantes sont nombreux, connu dans les temps anciens et à redécouvrir aujourd’hui !

Après une visite du de notre Parcelle a sein des Murs à Pêches et un atelier de reconnaissance des plantes, nous découvrirons les bénéfices des plantes aromatiques afin de confectioner et savorer des sirops naturels !

Comment s’y rendre :

BUS :

102 / 121 Arret Danton

122 Arret Saint Just

METRO :

Ligne 9 Arret Mairie de Montreuil

Nous contacter :

Mail : culturesenherbes3@gmail.com

Instagram : Cultures_en_herbes

Facebook : Cultures en Herbes

Par téléphone : 06 25 33 30 87

Parcelles de l’association Murs à pêches Impasse Gobétue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 98 95 88 57 http://www.mursapeches.org [{« link »: « mailto:culturesenherbes3@gmail.com »}]

Atelier participatif de confection de sirops naturels aux plantes aromatiques de la Parcelle de Culture(s) en Herbe(s) aux Murs à Pêches. Sirop Jardin

Quatre Saisons au Jardin