Ce Jour, Jardin du Théâtre Municipal des Roches, Montreuil

Ce Jour Vendredi 3 juillet, 18h00 Jardin du Théâtre Municipal des Roches Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T18:00:00+02:00 – 2026-07-03T19:00:00+02:00

Comique, absurde et surréaliste, Ce Jour est une pièce de cirque autour du trampoline.

Max nous entraîne dans un monde intime, entre solitude, mémoire et imaginaire, où les sons, les rebonds et les gestes dessinent une archéologie des émotions. Une traversée sensible, entre fragilité et joie.

Jardin du Théâtre Municipal des Roches 19 Rue Antoinette, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France 0171862880 https://lesroches-montreuil.fr/ https://www.facebook.com/LesRochesMaisondespratiquesamateurs [{« type »: « email », « value »: « lesroches@montreuil.fr »}] Le Jardin du Théâtre des Roches, lieu pluridisciplinaire de pratiques artistiques et culturelles vous accueil durant la période de mai à septembre pour des représentations de spectacles en extérieur. Billetterie ou accès libre en fonction des événements

Cirque / trampoline – Tout public à partir de 3 ans

Andrew Billington