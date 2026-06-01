Fado et cirque, Jardin du Théâtre Municipal des Roches, Montreuil
Fado et cirque, Jardin du Théâtre Municipal des Roches, Montreuil jeudi 9 juillet 2026.
Fado et cirque Jeudi 9 juillet, 18h00 Jardin du Théâtre Municipal des Roches Seine-Saint-Denis
gratuit, réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T18:00:00+02:00 – 2026-07-09T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T18:00:00+02:00 – 2026-07-09T21:00:00+02:00
4 spectacles egt une oeuvre participative
Dans le cadre des Estivales de Montreuil
-Cirque, trampoline
-Danse
-Cirque, trampoline
-Concert Fado
Jardin du Théâtre Municipal des Roches 19 Rue Antoinette, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France 0171862880 https://lesroches-montreuil.fr/ https://www.facebook.com/LesRochesMaisondespratiquesamateurs [{« type »: « email », « value »: « lesroches@montreuil.fr »}] Le Jardin du Théâtre des Roches, lieu pluridisciplinaire de pratiques artistiques et culturelles vous accueil durant la période de mai à septembre pour des représentations de spectacles en extérieur. Billetterie ou accès libre en fonction des événements
Vibrez au rythme du cirque, de la danse et du fado avec quatre spectacles et une œuvre textile participative ! fado concert
Andrew Billington
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