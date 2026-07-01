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Poésie, Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil

dimanche 12 juillet 2026 · Parcelles de l'association Murs à pêches · Montreuil

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Lieu
Parcelles de l'association Murs à pêches
Adresse
Impasse Gobétue 93100 Montreuil
Ville
93100 Montreuil
Département
Seine-Saint-Denis

Poésie Dimanche 12 juillet, 17h00 Parcelles de l’association Murs à pêches Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T17:00:00+02:00 – 2026-07-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-12T17:00:00+02:00 – 2026-07-12T18:00:00+02:00

Impromptu de poésie, avec dessins, collage de textes de Farida Toyes & Jean Guerin et création de Julie Hannoyer, Caroline Polle et de JocJoc
Lecture de Céline Lombardi, durée de 15 minutes

Parcelles de l’association Murs à pêches Impasse Gobétue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 98 95 88 57 http://www.mursapeches.org
Poésie et art graphique des Murs à Pêches et de la sorcière du Gobétue

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