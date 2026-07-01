Poésie, Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil

Informations pratiques

Poésie Dimanche 12 juillet, 17h00 Parcelles de l’association Murs à pêches Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T17:00:00+02:00 – 2026-07-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T17:00:00+02:00 – 2026-07-12T18:00:00+02:00

Impromptu de poésie, avec dessins, collage de textes de Farida Toyes & Jean Guerin et création de Julie Hannoyer, Caroline Polle et de JocJoc

Lecture de Céline Lombardi, durée de 15 minutes

Parcelles de l’association Murs à pêches Impasse Gobétue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 98 95 88 57 http://www.mursapeches.org

Poésie et art graphique des Murs à Pêches et de la sorcière du Gobétue