LA FÊTE DES POSSIBLES, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

LA FÊTE DES POSSIBLES 16 – 27 juin Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T18:30:00+02:00 – 2026-06-16T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-27T00:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:59:00+02:00

Du mardi 16 au samedi 27 juin, les élèves et les professeur·es de l’École des possibles vous invitent à découvrir le fruit d’une année de travail : musique, théâtre, danse, chant.

✱ THÉÂTRE

• Enfant : mardi 16/06 à 18h et samedi 20/06 à 13h30, 14h30, 15h30 –

• Adulte : jeudi 25/06 à 20h, vendredi 26/06 à 19h et samedi 27/06 à 20h –

✱ DANSE :

• Enfant : mardi 16/06 et mardi 23:06 à 18h30 –

• Enfant hip-hop/contemporain : mercredi 24/06 à 18h –

• Adulte hip-hop/contemporain : mercredi 24/06 à 18h –

• Adulte Danse de Guinée : samedi 27/06 à 18h – – – : (12 , 93400 – ) – @laserrewangari

✱ MUSIQUE :

• Adulte M.A.O : mercredi 24/06 à 18h –

• Éveil musical : mercredi 17/06 à 18h –

• Concert acoustique adulte : mercredi 17/06 à 19h30 –

• Concert Atelier Groupe Rock : samedi 20 juin à 19h –

• Soirée Jazz adulte et concert de l’atelier musique actuelle : vendredi 26/06 à 19h –

• Concert enfant : samedi 27/06 à 14h –

• Concert adulte : samedi 27/06 à 18h –

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1710450997061614/ »}]

Les élèves et les professeur·es de l’École des possibles vous invitent à découvrir le fruit de leur travail Cour des Myrtilles Star Trek

Bye Bye Binary